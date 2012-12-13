Российские биатлонисты провалили спринт на Кубке мира

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские биатлонисты неудачно выступили в стартовой гонке третьего этапа Кубка мира, который проходит в словенском местечке Поклюка. Лучшим из россиян стал Евгений Устюгов, занявший седьмое место.

От российской команды ждали борьбы за медали, но гонка с самого начала пошла не по нашему сценарию. Малышко и Шипулин, что называется, "застрелились", причем Шипулин допустил 7 промахов из 10 возможных. Малышко стрелял чуть лучше и промахнулся "всего" 5 раз.

Исправлять ситуацию отправились Гараничев с Маковеевым, но и у них получилось немногое. Каждый допустил по два промаха, но за счет быстрого хода Гараничев занял 14-ю позицию.

Иван Черезов после возвращения отметился непопаданием в гонку преследования, как и Шипулин.

Лучшим из россиян стал Устюгов, который сумел чисто отстреляться на каждом из огневых рубежей, но не смог продемонстрировать хорошего хода. Тем не менее, чистая стрельба позволила Устюгову занять седьмое место с отставанием в 38 секунд от победителя.

А победителем спринта стал словенец Яков Фак, который не допустил ни одного промаха. На несколько десятых секунды от него отстал норвежец Свендсен, а замкнул пьедестал лидер мирового сезона Мартен Фуркад, уступивший лидеру 6 секунд.