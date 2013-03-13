Олимпийская чемпионка призвала выгнать из сборной тренера биатлонисток

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Олимпийская чемпионка Галина Куклева призвала выгнать из сборной тренера российских биатлонисток Вольфганга Пихлера. Куклева считает, что результаты работы Пихлера не соответствуют возможностям женской сборной России.

"За два года можно было бы показать хоть какую-то команду, хоть какой-то результат, - сказала Куклева в интервью изданию "Невское время". - Но ничего этого нет. Мне иногда кажется, что Пихлера специально к нам заслали, чтобы развалить российский женский биатлон. Поэтому мое мнение – гнать его в шею, и поскорее".

По словам Куклевой, немецкий специалист избрал чуждую для российских биатлонисток систему подготовки, с нагрузками, которые отличаются от стандартов отечественной школы биатлона.

"Нашу команду должны тренировать отечественные специалисты, которые у нас есть в достаточном количестве", - заявила Куклева.

Напомним, женская сборная России по биатлону неудачно выступила на чемпионате мира в Нове-Место. В шести гонках россиянки не сумели завоевать ни одной награды.