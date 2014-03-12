Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта 2014, 13:42

Спорт

Биатлонистку Слепцову лишили победы в спринте на этапе Кубка мира

Светлана Слепцова. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская биатлонистка Светлана Слепцова лишена победы в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге сезона 2007/2008. Причиной стала отмена дисквалификации финской спортсменки Кайсы Варис, сообщает "Р-Спорт".

Слепцова заняла в той гонке второе место, но победительницу - Варис - дисквалифицировал Международный союз биатлонистов. В допинг-пробах финской спортсменки были обнаружены следы допинг-препаратов.

Однако Варис подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, поскольку ее не пригласили на вскрытие пробы. Это нарушает утвержденный регламент.

Суд отменил решение о дисквалификации, таким образом, все результаты Варис были засчитаны. Слепцова опустилась на второе место в итоговом протоколе.

биатлон Светлана Слепцова

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика