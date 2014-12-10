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Спорт

10 декабря 2014, 16:36

Биатлонист Шипулин намерен завершить карьеру после Олимпиады-2018

биатлон Антон Шипулин Олимпиада-2018

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин заявил о намерении прекратить участие в биатлонных соревнованиях после Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает "Р-Спорт".

В нынешней сборной России Шипулин является самым титулованным спортсменом. В активе 27-летнего уроженца Тюмени золото Сочи-2014 в эстафетной гонке, серебро Ванкувера-2010 в этой же дисциплине, а также четыре медали на чемпионатах мира – два серебра и две бронзы.

"Я поставил перед собой задачу бегать до следующей Олимпиады. Максимум, еще год после Игр в Корее. Мучить себя не буду. Сейчас у меня впереди большая цель - следующие Олимпийские игры, где я буду стараться претендовать на личную медаль.

В олимпийском цикле хочется побороться в Кубке мира за большее число подиумов, за малый хрустальный глобус. Может быть, и за большой", - сказал Шипулин.

Стоит отметить, что на первом этапе Кубка мира нынешнего сезона Шипулин принес России первую медаль. В гонке преследования биатлонист уступил только французу Мартену Фуркаду, придя к финишу вторым.

"Этот год у меня будет больше экспериментальным, потому что я пробовал новые методики, буду продолжать их пробовать. Пока я не знаю, что от себя ждать. Пройдет сезон, посмотрю свое состояние, если все будет хорошо, то на следующий год буду добавлять, больше работать над собой. А там вполне реально претендовать на малый, а затем уже и на большой глобус", - отметил Шипулин.

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