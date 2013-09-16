Безработным москвичам помогут найти работу с помощью видеороликов

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент труда и занятости населения объявил открытый конкурс на подготовку и размещение на телевидении короткометражных роликов с целью обучить и подсказать гражданам, в том числе иностранным, как найти работу в Москве.

Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, победителю конкурса предстоит подготовка и размещение восьми иформационных видеоматериалов в Москве и субъектах России на общероссийских телеканалах и на специализированных сайтах по трудоустройству, имеющих индекс топ-20 по рейтингу компании "Яндекс".

"Креативность подготовки и съемок видеоматериалов обеспечить за счет привлечения к ним, по согласованию с государственным заказчиком, не менее 20 студентов "Московской школы нового кино" под непосредственным контролем директора школы", - уточняется в заявке.

Объем размещения на телевидении должен составлять 360 показов, хронометражем не менее 20 секунд.

Максимальная стоимость работ составляет 8 миллионов 730 тысяч рублей. Сроки оказания услуг - до 15 декабря 2013 года.

По состоянию на 12 сентября 2013 года, количество безработных, зарегистрированных в московской службе занятности, составляет 24 тысячи 484 человека.

Всего в электронном банке вакансий службы в настоящее время находится 149 тысяч 409 предложений от работодателей.