В дни празднования юбилея на ВДНХ усилят меры безопасности

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская

С 1 по 3 августа на территории ВДНХ отметят 75-летие выставки. Праздник пройдет с 12.00 до полуночи. В связи с проведением мероприятий на ВДНХ усилят меры безопасности: введут особый пропускной режим и запретят машинам въезд на территорию, сообщается на странице выставки в Facebook.

В целях обеспечения безопасности посетителей на территории ВДНХ введут пропускной режим: все входы оборудуют рамками-металлоискателями. Пронести с собой жидкость в больших емкостях, колюще-режущие и крупногабаритные предметы не получится.

Представители ВДНХ также просят гостей не приезжать на праздник на роликах, велосипедах и прочих индивидуальных средствах передвижения. Прокаты в дни празднования юбилея работать не будут.

Въезд машин на территорию выставки с 1 по 3 августа закроют. Припарковаться можно будет на прилегающей территории, в частности, на новой парковке, оборудованной вдоль монорельса и за торговым центром "ВДНХ". Здесь смогут разместиться 1470 машин.

С 1 по 3 августа в Москве отметят 75-летие ВДНХ

В честь празднования 75летиях ВДНХ на территории выставки откроются различные экспозиции, пройдут концерты. Все праздничные мероприятия, как ранее сообщал M24.ru, можно будет посетить бесплатно. В том числе, платить с 1 по 3 августа не придется и за посещение выставок, которые продолжат работать после завершения праздничных дней.

Главная юбилейная экспозиция откроется 1 августа в павильоне "Центральный". Здесь представят редкие материалы, рассказывающие о том, что происходило на территории выставки с самого момента ее открытия.

В павильоне "Космос" удастся увидеть ретромашины в рамках выставки "Автомобильная промышленность". С современными технологиями посетителей ВДНХ познакомят на экспозиции "Информационный город", которая откроется в павильоне номер 14. Полный список экспозиций, которые откроются на ВДНХ, можно найти здесь.

Что касается музыки, то 1 августа посетителей ожидает классическая и джазовая программа, среди участников - симфонический оркестр "Русская филармония", Нино Катамадзе, "Дунаевский Orchestra" и Евгений Федоров. 2 августа состоится рок-концерт, на котором выступят Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", Евгений Маргулис, Максим Леонидов. Программа на 3 августа посвящена world music, в Зеленом театре выступят Петр Налич, Севара Назархан и группа "Мгзавреби". С подробной программой можно ознакомиться здесь.

Как изменится ВДНХ после реконструкции

Напомним, в честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.