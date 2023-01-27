Эксперт предупредил пожилых россиян о новой схеме мошенничества

Телефонные аферисты начали использовать новую тактику для выманивания денег у россиян в возрасте. Мошенническая схема делится на несколько этапов. В том числе предполагаются "пристрелочные" звонки, когда злоумышленники знакомятся поближе со своей жертвой. Рассказываем подробности и выясняем, как не попасться на удочку преступников.



Более доверчивые

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил пожилых россиян о новой мошеннической тактике, которую начали применять телефонные аферисты. Особенность схемы заключается в том, что преступники делают несколько последовательных звонков на номер жертвы, рассказал он в эфире радио Sputnik.





Иван Соловьев заслуженный юрист России Сначала они делают "пристрелочные" звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги.

"Например, они называют себя сотрудниками Следственного комитета, говорят о некоем расследовании, а потом убеждают человека поделиться платежными данными или взять "зеркальный" кредит", – привел пример эксперт.

Главной мишенью для подобных уловок становятся пожилые люди. По словам Соловьева, обычно речь идет о возрастной группе 55 лет и старше.

"У многих пенсионеров дефицит общения, кроме того, они более доверчивые, несмотря на то что ведется достаточно серьезная разъяснительная работа насчет мошенников. Люди старшего поколения законопослушны, они хотят помогать сотрудникам Следственного комитета", – рассуждает юрист.

Он добавил, что на роль жертв для телефонных аферистов также подходят женщины старше 35 лет, потому что зачастую активно идут на контакт.

При подозрительном звонке Соловьев посоветовал незамедлительно прерывать разговор и блокировать номер. "Не практикуется такое, чтобы сотрудник Следственного комитета или полиции звонил гражданину домой. Это запрещено. Если вдруг что-то будет происходить, вас вызовут в расположение СК или органов внутренних дел", – заключил специалист.



Какие еще существуют схемы?

Зачастую работа телефонных аферистов сводится к двум задачам, рассказал Москве 24 руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Им необходимо выведать у жертвы информацию либо заставить человека совершить целевое действие. Классическая схема телефонного мошенничества – попытка узнать реквизиты банковской карты.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion До сих пор есть люди, которые готовы называть номер своей карты по телефону незнакомцам. Распространенный аргумент: "Я готов все что угодно сказать мошеннику. Пока мне не придет одноразовый пароль для подтверждения, банк с меня не спишет деньги". Но это заблуждение.

В некоторых случаях достаточно только номера карты и срока ее действия, чтобы списать деньги, предупредил эксперт. Другая распространенная уловка – под видом сотрудника банка убедить человека установить какое-нибудь приложение на смартфон. На деле это может оказаться программа-шпион для кражи тех же банковских реквизитов.

Еще один пример: когда псевдосотрудник службы безопасности финансовой организации настаивает, чтобы жертва перевела свои сбережения на "безопасный счет". Человека уверяют, что его реквизиты якобы оказались скомпрометированы. На практике вернуть деньги в этом случае почти невозможно, говорит Ульянов. В таких ситуациях он рекомендует перезванивать на официальную горячую линию банка, чтобы проверить тревожную информацию.

Работа телефонных аферистов в большей степени строится на психологии, продолжает аналитик. Им нужно втереться в доверие к потенциальной жертве с помощью различных методик. Например, чем-то заинтересовать человека.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Телефонные мошенники могут предложить очень выгодный банковский вклад, который обычно финансовые организации не выдают. Или товар по привлекательной цене. Этот товар к тому же может быть дефицитным, что актуально в наши дни. Рациональное мышление в такие моменты у человека отключается. Так работают методики социальной инженерии.

Один из основных признаков любой мошеннической схемы – спешка. "Если от вас требуют что-то выполнить "здесь и сейчас" – это признак, что, скорее всего, работают злоумышленники", – подчеркнул Ульянов.

Аферисты могут застать врасплох практически любого человека. При этом люди в возрасте в силу своей доверчивости более подвержены риску. Эксперт рекомендовал провести просветительскую беседу с пожилыми родственниками и выработать некоторые правила.

Например, убедить их не пытаться самостоятельно под руководством неизвестных телефонных собеседников настраивать автоплатежи или проводить другие финансовые операции. Объяснить им, что это нужно оставить для более подкованных с технической точки зрения близких.

