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Безопасность

25 декабря 2014, 16:31

В ходе операции "Барсетка - инкассация" в полицию доставлено 989 человек

безопасность МВД полиция криминал

За прошлые сутки московская полиция в рамках операции "Барсетка – инкассация" доставила в отделения 989 лиц, которые могут быть замешаны в кражах и грабежах, сообщается на сайте столичной полиции.

Операция проводится с 23 по 31 декабря 2014 года.

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За сутки полиция проверила 713 мест, где обычно совершаются подобные преступления: рынки, банки, ювелирные салоны, магазины бытовой техники. Также сыщики осмотрели порядка 7 тысяч машин, в том числе с номерами других регионов и государств.

В операции участвовало около 2,5 тысяч полицейских.

Шеф столичной полиции Анатолий Якунин приказал подчиненным усилить меры безопасности для того чтобы избежать нападения на инкассаторов и совершения грабежей.

Так, в Марьине вчера полиция задержала уроженца Закавказья, подозреваемого в разбойном нападении. Злоумышленник вместе с двумя сообщниками отобрал у прохожего 10 миллионов рублей.

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