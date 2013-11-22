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Москва 24

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Безопасность

22 ноября 2013, 22:57

Кто отвечает за техническую безопасность зданий при их эксплуатации

безопасность проекты торговые центры Латвия обрушения Николай Петров

Как соблюдаются меры безопасности при возведении торговых комплексов

События в Латвии в очередной раз подняли вопрос безопасности при возведении крупных комплексов. Тем более, что и Россия знает подобные примеры. Обозреватель телеканала "Москва 24" Николай Петров попытался понять: как строго относятся к утвержденным нормативам строительные компании.

Строители иногда говорят, что основные нормативные документы отрасли, как и воинские уставы, написаны кровью. Собственно, это и подтвердила трагедия в Латвии. Министр внутренних дел страны Рихард Козловскис заявил, что контроль безопасности зданий находится на недостаточно высоком уровне после того, как была реорганизована Государственная строительная инспекция.

В России Госстройнадзор пока функционирует. Но проблема в том, что самый жесткий контроль осуществляется только на этапе проектирования и строительства. Дальше полную ответственность, вплоть до уголовной, за состоянием здания несут исключительно собственники зданий. А плановые проверки не могут проводиться чаще, чем раз в три года.

Впрочем, правительство Московской области объявило о начале массовых внеплановых проверок всех большепролетных сооружений, главным образом, торговых центров.

Обрушение торгового центра в Латвии, и по огромному числу жертв, и по возможным причинам очень похоже на трагедию, произошедшую в Москве в феврале 2006 года.

Тогда ранним утром рухнули 3 тысячи квадратных метров железобетонной кровли, под которыми оказались заживо погребены около ста человек. И только 33 удалось достать из-под завалов живыми. Комиссия пришла к выводу, что виновата эксплуатирующая организация, которая провела несанкционированную перестройку внутренней антресоли и не следила за техническим состоянием здания.

За последние годы число крупных торговых центров в Москве и ее окрестностях выросло в разы. Многие из них построены с использованием большепролетных технологий. Можно ли с уверенностью утверждать, что владельцы подобных сооружений, воспользовавшись трехлетним промежутком между плановыми проверками, ничего не достроили и не перестроили, не внесли изменений в конструкцию кровли и несущих опор? Регулярно следят за силовыми узлами и прочищают водостоки? Ведь всегда лучше предупредить ЧП, чем потом разгребать завалы.

Российские строительные нормы и правила предусматривают и повышенную снеговую нагрузку, и особенности непредсказуемого климата. Единственное, против чего бессильны строители и архитекторы - это безалаберность собственников.

Рассчет на авось, который проявил себя самым страшным образом. Вчера. В Риге.

Николай Петров

Сюжет: Колонка обозревателя Николая Петрова

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