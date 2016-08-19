Таксиста-клофелинщика поймали на краже

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве

В Москве задержали таксиста, который усыплял пассажиров снотворным, после чего обкрадывал их, рассказала глава пресс-службы ГУ МВД России по Москве Софья Хотина.

По версии следствия, мужчина находил своих жертв возле баров и ресторанов, рассчитывая на то, что пассажиры будут пьяными. 45-летний подозреваемый предлагал клиентам напитки, в которые заранее добавлял снотворное и похищал деньги и ценные вещи, пока те были в бессознательном состоянии. Водитель сразу же не бросал клиентов и даже высаживал их возле дома, после чего уезжал.

Накануне задержания подозреваемый обокрал 29-летнего москвича. У мужчины пропали мобильный телефон, золотые цепочка и медальон, наручные часы стоимостью свыше 250 тысяч рублей, а также банковская карта, с которой впоследствии было снято 100 тысяч рублей. Общий ущерб превысил полмиллиона рублей. На момент задержания таксист успел сбыть некоторые вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Уже установлена причастность мужчины к двум подобным эпизодам. Сотрудники полиции просят всех, кто пострадал от действий мужчины, обратиться по телефонам: 8 (495) 694-94-70; 8 (499) 124-47-01 или 102 (с мобильных телефонов – 112).

Таксиста задержали в рамках оперативно-профилактической операции "Заслон", которая проходит в Москве с 16 по 26 августа.