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Москва 24

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Безопасность

15 декабря 2015, 18:50

Мосгортранс перевезет более 1,6 млрд пассажиров по итогам года

безопасность Мосгортранс ДТП общественный транспорт наземный транспорт пассажиры Евгений Михайлов

"Интервью": Евгений Михайлов подвел итоги работы наземного транспорта

По итогам 2015 года Мосгортранс перевезет более 1,6 миллиарда пассажиров. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил руководитель предприятия Евгений Михайлов.

"Мы перевезем еще чуть больше пассажиров, где-то примерно 0,2–0,3 процента плюсом к уровню прошлого года по итогам года. И это будет более 1,6 миллиарда пассажиров", – сказал он.

Михайлов отметил, что, по разным оценкам, от 70 до 85 процентов людей, которые пользуются наземным транспортом города Москвы, это пассажиры ГУП "Мосгортранс".

Он добавил, что безопасность движения на наземном общественном транспорте постоянно повышается.

"Если говорить про безопасность движения в целом, то на наземном городском пассажирском транспорте достигнуты исторические минимумы с 2004 года. И по количеству ДТП с пострадавшими и по количеству пострадавших людей в этих ДТП. Чтобы понимать уровень, это 0,8 ДТП на один миллион километров пробега", – сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что по вине водителей Мосгортранса происходит лишь 10 процентов ДТП с общественным транспортом.

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