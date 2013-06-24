Площадка для бездомных на Комсомольской площади не помешает жителям

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве возле площади трех вокзалов обустроят площадку для оказания помощи бездомным гражданам. Причем жителям данного района это не помешает, рассказал в эфире "Москва FM" председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Если подобные площадки будут удалены от жилых домов и расположатся в скверах, недалеко от вокзалов, где обычно обитают люди, не имеющие крова и оказавшиеся в тяжелом положении по разным причинам, то возражать из жителей никто не будет. И чем больше будет оказано внимания таким людям, тем лучше", – считает Герасимов.

Площадку планируют обустроить в сквере "Большевичка", там будут раздавать еду и одежду, и даже проведут электричество для подключения плиты. В сквере посеют газон, посадят деревья и кустарники, установят скамейки. Въезд закроют шлагбаумом, который будет пропускать только машины с гуманитарной помощью.

Данная "точка помощи" будет работать круглый год, и, при необходимости, откроют аналогичные площадки в других местах города.