Столичное "Торпедо" проведет два домашних матча без зрителей

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Футбольный клуб "Торпедо" наказан закрытием гостевых секторов на трех матчах чемпионата России за беспорядки, спровоцированные фанатами "черно-белых" во время игры против "Арсенала" в Туле. Кроме того, команда проведет два домашних матча без зрителей за нацистский баннер.

Соответствующее решение было принято во вторник на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, пишет ТАСС.

"Болельщики "Торпедо" вывесили баннер с кельтским крестом, который является символом превосходства белой расы. Также были баннеры с рунами, символами, которые использовались германскими национал-социалистами. Это кощунство со стороны торпедовских хулиганов. Мы не оставили это без внимания", – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Стоит отметить, что ранее "Торпедо" уже было наказано проведением двух матчей без зрителей за расистское поведение болельщиков.

Таким образом, столичный клуб четыре из оставшихся пяти домашних матчей проведет без поддержки своих поклонников – с "Тереком", ЦСКА, "Рубином" и "Уралом".

Семь футбольных фанатов привлечены к административной ответственности

Напомним, матч 21-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Торпедо" 5 апреля был прерван в середине первого тайма из-за того, что болельщики "черно-белых" прорвали заградительные сооружения. После этого фанаты "автозаводцев" отправились в сторону фан-сектора "Арсенала", где и началась драка. Также болельщики "черно-белых" устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов.

По итогам инцидента было задержано 15 человек, на семерых фанатов были составлены административные протоколы по статье "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".