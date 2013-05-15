В Новой Москве стартует бесплатная вакцинация домашних животных

В Новой Москве началась вакцинация домашних животных

15 мая в Новой Москве стартует вакцинация домашних животных против бешенства. Уколы питомцам будут ставить бесплатно.

Первыми принимать четвероногих пациентов будут прививочные пункты в Терехово и Конаково, затем в деревнях Сатино-Татарское и Овечкино. Полный график прививок, а также время и место их проведения опубликованы на сайте Новомосковского административного округа.

Напомним, карантин по бешенству сейчас действует на территории двух поселений Новой Москвы – в Марушкинском поселении Новомосковского округа и Первомайском Троицкого округа. Режим ЧС также был введен в Акатьевском сельском поселении Коломенского района Подмосковья. Прошлый год стал рекордным для Московского региона по числу заболеваний животных бешенством – ветеринары зафиксировали более 150 случаев.