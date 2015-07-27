Форма поиска по сайту

Новости

27 июля 2015, 15:33

Спорт

Первый этап Открытого кубка по бегу состоится в "Сокольниках"

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

29 августа в парке "Сокольники" стартует первый этап Открытого кубка по бегу.

Как сообщается на официальном сайте парка, к участию в забеге допускаются все желающие вне зависимости от уровня мастерства.

Первый этап будет проводиться в категории взрослые мужчины и женщины от 16 лет. Дистанция первого забега для составит 10 километров.

Соревнования для детей 10–12 лет и юниоров 13–15 лет начнутся с сентября 2015 года. За каждый этап присуждаются очки в зависимости от результата финиша.

Место: парк "Сокольники", Песочная аллея

Время: 29 августа, 14.00

Цена: 750 рублей

бег парк Сокольники соревнования забеги свежий воздух Открытый кубок по бегу

