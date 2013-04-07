Больше тысячи человек приняли участие в "Первом забеге"

Беговой сезон стартовал в Москве

В Москве 7 апреля прошел предварительный этап Московского марафона - "Первый забег". Участие в нем, несмотря на погоду, приняли более тысячи жителей. Они преодолели дистанцию в пять километров по Лужнецкой, Саввинской и Новодевичьей набережным.

"Мы не относимся к нему, как к спортивному мероприятию. Это что-то вроде проверки своих возможностей, тренировки. Или просто способ поднять себе настроение", - пояснила в интервью M24.ru креативный директор Московского марафона Александра Боярская.

Тем не менее, результаты будут фиксироваться с помощью точных приборов и отображаться на табло.

Победителем "Первого забега" стал Роман Кривошеин. Пять километров он пробежал за 16 минут и 24 секунды.

"Первый забег" - это лишь первый этап подготовки к Московскому марафону, который пройдет в столице 15 сентября. Ожидается, что в беге на дистанцию 42 километра примут участие более 10 тысяч участников.