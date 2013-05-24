ФБР предоставит российской полиции доступ к своим данным

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предоставит своим российским коллегам некоторые базы данных. Об этом на встрече договорились директор бюро Роберт Мюллер и глава МВД России Владимир Колокольцев.

Как сообщает пресс-служба МВД, в рамках встречи стороны договорились об обмене опытом. Особый упор при этом будет сделан на борьбу с терроризмом, особенно в преддверии Олимпиады в Сочи.

Также ФБР и МВД будут совместно противодействовать киберпреступности и сексуальной эксплуатации детей, контрабанде и торговле людьми.

Колокольцев отметил, что было принято решение о создании рабочих групп, в которые войдут представители обоих ведомств, для борьбы с вызовами глобальной безопасности.