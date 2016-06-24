Форма поиска по сайту

24 июня 2016, 11:26

Спорт

Следствие проверяет обстоятельства гибели мальчика в подмосковном бассейне

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двухлетнего мальчика в Подмосковье. Ребенок утонул в бассейне частного дома, сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, инцидент произошел накануне вечером. Мальчик находился под присмотром матери. Она ненадолго отвлеклась, а затем заметила пропажу ребенка. Выяснилось, что он упал в бассейн и захлебнулся.

Семья, в которой проживал ребенок, является благополучной и многодетной. Родители и дети на профилактическом учете не состоят.

В настоящее время также проводится проверка по факту гибели подростка в одном из водоемов Ногинского района.

Тело 13-летнего мальчика было найдено на дне пруда в деревне Тимохово. Согласно версии следствия, ребенок утонул еще 20 июня, однако, найти его удалось только накануне вечером. По предварительной информации, телесных увечий у подростка не обнаружено.

бассейны инциденты чп

Главное

