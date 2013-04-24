Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля 2013, 19:24

Спорт

В Москве продан бассейн "Чайка"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Банк Москвы", который владел бассейном "Чайка" с июня 2012 года, продал спортивный комплекс дочерней компании "СитиБайк". Об этом пишет "Газета.Ru".

Бассейн построили в 1957 году ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Позже его реконструировали перед Олимпиадой 1980 года. В последующие годы бассейн стал местом тренировки будущих участников Олимпийских игр.

В настоящее время, кроме самого бассейна, в спортивном комплексе есть тренажерный зал и салон красоты, мини-гольф и теннисные корты, бани и сауны, кафе и рестораны. Предполагается, что к лету будет полностью переоборудован фитнес-зал, а трибуны оснастят тентами и зонтиками. Для детей сделают отдельную игровую зону.

Бассейн расположен около станции метро "Парк Культуры".

бассейны продажи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика