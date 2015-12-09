После смерти ребенка в подмосковном бассейне заведено дело

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка в бассейне в подмосковном городе Раменское, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

ЧП произошло 3 декабря. Девятилетний мальчик занимался плаванием в одном из фитнес-центров, расположенном на Красноармейской улице. По окончании занятий тренер не обратил внимание на оставшегося в бассейне ребенка и ушел. Спустя некоторое время в воде обнаружили мальчика и отвезли в больницу, где он скончался.

По факту ЧП возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть ребенка".

В рамках расследования дела СК истребовал документацию спортивно-оздоровительного комплекса, В планах правоохранителей – провести допросы, направленные на установление обстоятельств произошедшего.