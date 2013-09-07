Форма поиска по сайту

07 сентября 2013, 20:27

Спорт

Сборная России в третий раз проиграла на Евробаскете

Фото: http://www.eurobasket2013.org

Сборная России по баскетболу проиграла шведам на Чемпионате Европы со счетом 62:81. При этом подопечные Василия Карасева уступили во всех четырех партиях - 15:16, 14:18, 16:18, 17:29. Добавим, что это поражение стало третьим подряд в трех играх на Евробаскете.

Как сообщает официальный сайт соревнований, героем мачта стал шведский форвард Джеффри Тэйлор, который набрал 25 очков, сделал 6 подборов и выполнил три перехвата, 22 пункта и 13 подборов на счету Йонаса Жеребко.
В составе россиян самым результативным стал Алексей Швед, на счету которого 15 очков, и Семен Антонов с 13-ю баллами. Добавим, что шансы на выход из группы россияне сохранят только в случае победы итальянцев над финнами.

баскетбол сборная России

