Минобороны погасит долги поставщика тепла для военных

Фото: ИТАР-ТАСС

Кредиторская задолженность ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов для Вооруженных сил будет погашена до конца года, заявили в Минобороны.

"В целях недопущения срыва отопительного сезона на объектах ВС РФ и в военных городках Минобороны выделены средства на поэтапное погашение кредиторской задолженности РЭУ перед сторонними поставщиками топливно-энергетических ресурсов", сообщается в пресс-релизе.

Ранее сегодня стало известно, что РЭУ – единственный поставщик тепловой энергии для нужд Минобороны может быть признан банкротом. Долг компании перед поставщиками составляет более 2,2 миллиардов рублей.

ОАО "РЭУ" является детищем бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Экс-глава ведомства стремился максимально отстранить военных от гражданских функций, в том числе и по материально-технической части, поэтому РЭУ было преобразовано в акционерное общество.

До прихода Сердюкова вопрос подготовки военных городков к зиме контролировали заместители министра - по тылу и по расквартированию. Однако с появлением "Оборонсервиса" тыловики были от этого процесса отстранены.