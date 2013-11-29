При возврате денег банки будут проверять добросовестность клиентов

Фото: m24.ru

Банкам установили конкретные сроки для возврата клиентских средств, но расширили возможности по проверке добросовестности клиентов. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсантъ".

Эти поправки внесены в закон о "Национальной платежной системе". Авторы поправок предполагают увеличить срок, в течение которого клиент обязан сообщить в банк о потере карты или несанкционированном списании средств с нее, с одного до десяти дней.

По действующему закону, если клиент в течение суток не уведомил банк о мошеннических операциях, банк не обязан возвращать ему украденные деньги.

Кроме того, теперь будут фиксироваться конкретные сроки возвращения клиенту украденных с карты средств. Но как это будет происходить – в законе пока не конкретизировано. Сейчас предлагается возвращать их в сроки от 30 до 60 дней в зависимости от вида операции.

Поправки согласованы Минфином с ЦБ. В понедельник их планируется рассмотреть на законопроектной комиссии в правительстве, после чего они могут быть официально внесены в Думу.

По мнению экспертов, в споре банков и клиентов о возврате средств наконец-то найден компромисс. Изменения упорядочивают деятельность банков и поведение самих клиентов.

Кроме того, в законе появилась важная для банков оговорка об их праве не возвращать деньги, если он докажет, что клиент нарушил порядок использования карты. У банков появится право сначала провести расследование инцидента, после чего решить – возвращать средства или нет.

Ранее банкам предлагалось безоговорочно возвращать деньги, если они не уведомили клиента о совершенной по его карте операции.