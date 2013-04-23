Возврат денег на банковскую карту предлагают осуществлять за 10 дней

Возврат денег на банковскую карту займет 30 дней - эксперт

Магазины хотя обязать возвращать деньги, списанные с кредитной карты, в течение 10 дней. С таким предложением в Минфин обратился Национальный платежный совет. Но сложности могут возникнуть вовсе не с российскими предприятиями, а с платежными системами, пояснил в эфире "Москва FM" вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов.

"Подавляющая часть расчетов производится с помощью карт международных систем – Visa, MasterCard. И в рамках соответствующих правил установлены сроки для возврата. Это не вопрос к нашим предприятиям. Это вопрос к международным платежным системам", - отметил Иванов.

По действующим правилам, в случае отказа от товара, у продавца есть три дня, на то, чтобы рассчитаться с клиентом, заплатившим наличными. При безналичном расчете, этот срок ничем не ограничен, но в большинстве случаев клиент получает возврат в течение 2-3 недель.

"Наш опыт взаимодействия с международными платежными системами, с банками, которые обслуживают эти транзакции, показывает что в течение 30 дней деньги приходят в 99% случаев", - отметил эксперт.

Сложность в возвращении денег на кредитную карту заключается в том, что для этого приходится произвести целый ряд операций, и задействовать иногда не одну банковскую систему.