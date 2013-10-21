В банкоматах столичных банков возобновлен прием пятитысячных купюр

Банкоматы Сбербанка возобновили прием пятитысячных купюр

В понедельник, 21 октября, в банкоматах московских банков официально возобновлен прием пятитысячных купюр. Ограничения были связаны с участившимися случаями использования поддельных банкнот.

С 9 октября Московский банк Сбербанка России временно прекратил прием пятитысячных купюр в своих банкоматах и информационно-платежных терминалах. Это связано с заменой программного обеспечения, которое проводится из-за участившихся случаев появления на рынке фальшивых пятитысячных купюр, которые все сложнее отличить от настоящих, сообщает телеканал "Москва 24".

Кроме того, "Альфа-Банк" с 10 октября временно ограничивает прием купюр номиналом 5000 рублей образца 1997 года в столичных и подмосковных банкоматах. Однако здесь ограничения вводятся только на банкноты 1997 года, пятитысячные банкноты других образцов, а также банкноты других номиналов принимаются без изменений.

Ранее сообщалось о задержании группы фальшивомонетчиков, которыми оказались семеро граждан Узбекистана. По вине злоумышленников банки временно отказались принимать пятитысячные купюры.

Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Трое фигурантов дела по решению суда находятся под стражей.