Неизвестные похитили 7,5 млн рублей из банкомата в ЮВАО

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В ночь со среды на четверг неизвестные похитили из банкомата на юго-востоке столицы почти 7,5 миллионов рублей.

"В среду около 2 часов ночи трое грабителей, закрывавших лица платками, проникли в административное здание в 1-м Курьяновском проезде д. 15А, связали сторожа, вскрыли банкомат, похитили деньги и скрылись", - сообщили в пресс-службе московского главка МВД Агентству "Москва".

Уточняется, что грабители проникли на территорию ГУП "Курьяновские очистные сооружения".

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.