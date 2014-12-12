Грабители банка напали с кувалдой на полицейских

Фото: Виталий Белоусов

Столичные полицейские задержали двух мужчин, пытавшихся вскрыть банкомат, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел сегодня в 2.45. В банке на Новокосинской улице двое неизвестных в перчатках и масках при помощи кувалды, монтировки и зубила взломали банкомат и пытались похитить из него деньги.

Кроме того, преступники напали на прибывших на место полицейских. Один из злоумышленников попытался ударить по голове монтировкой сотрудника полиции, однако тому удалось увернуться от удара.

В результате другому сотруднику правоохранительных органов пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов. После этого были задержаны двое мужчин 1982 и 1991 года рождения.

В пресс-службе полиции отметили, что от выстрелов никто не пострадал. Задержанные для дальнейшего разбирательства доставлены в ОМВД. В данный момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, на этой неделе сотрудники управления угрозыска при поддержке спецназа и службы безопасности одного из банков задержали шестерых похитителей банкомата.

Злоумышленники проникли в помещение банка на северо-востоке Москвы, откуда пытались похитить терминал с тремя миллионами рублей. Задержанными оказались житель Московской области, гражданин Абхазии, приезжий из Грузии и трое граждан Армении.