Столичного учителя истории будут судить за подрыв четырех банкоматов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи столичной полиции направили в суд дело учителя истории, обвиняемого в подрыве четырех банкоматов, сообщает пресс-служба МВД.

33-летний москвич изготовил несколько небольших взрывных устройств и с их помощью пытался вскрывать терминалы.

"В ходе расследования установлено, что москвич, являясь учителем истории, и обладая некоторыми познаниями в области физики и химии, подготавливал устройство на основе аммиачной селитры и алюминиевой пудры, устанавливал его и, используя электрический способ подрыва, разрушал конструкцию банкомата", – сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

В период с сентября 2014 по март этого года он повредил четыре банкомата, но вскрыть кассету с деньгами ему удалось только в одном – там находилось 1,7 миллиона рублей.

В марте этого года правоохранители задержали подозреваемого, дома у него было найдено готовое устройство, способное причинить серьезный ущерб.

Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы.