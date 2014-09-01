Из магазина на Ленинском проспекте украли банкомат с 10 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Пятеро неизвестных украли из магазина на Ленинском проспекте банкомат с 10 миллионами рублей, сообщает Агентство "Москва".

Ограбление произошло в ночь на 31 августа в доме №127. Прибывшие на место полицейские установили, что около 3 часов ночи грабители, взломав входную дверь, зашли в магазин, забрали банкомат и скрылись на автомобиле.

В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников. ИТАР-ТАСС уточняет, что неизвестные ворвались в магазин "Пятерочка" и похитили терминал, угрожая физической расправой товароведу и охраннику.