ЦБ отозвал лицензию у "Союзпромбанка"

Банк России отозвал лицензию у столичного "Союзпромбанка", говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Лицензия отозвана в связи с тем, что кредитная организация на соблюдала законы, регулирующие банковскую деятельность. По сообщению ЦБ у "Союзпромбанка" не было резервов на выплаты по ссуда. При этом, отмечают в Банке России, организация проводила сомнительные операции, связанные с выводом денег за рубеж.
В "Союзпромбанке" введена временная администрация. По величине активов банк по состоянию на 1 сентября занимал 592 место в банковской системе Российской Федерации.
Напомним, 22 сентября Банк России отозвал лицензии у столичных кредитных организации "Первый депозитный банк" и Спецсетьстройбанк.
Как вернуть вклад в банке, у которого отозвали лицензиюВернуть свой вклад (полностью или частично) в банке, у которого отозвали лицензию, возможно только в том случае, если он входит в систему страхования. Вкладчики получат 100% суммы всех депозитов, но не больше 700 тысяч рублей.
Если вклады клиента превышают допустимый максимум, то сумма будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Для выплат необходимо предоставить заявление по специальной форме и документ, удостоверяющий личность, по которому открывался банковский вклад (счет).
После оформления документов специалисты АСВ или банка, который взял на себя выплаты, предоставят информацию о сумме вкладов и назовут размер выплачиваемой страховки. Получить деньги можно в тот же день наличными или на счет, указанный в заявлении.