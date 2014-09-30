ЦБ отозвал лицензию у "Союзпромбанка"

Фото: Евгения Смолянская/m24.ru

Банк России отозвал лицензию у столичного "Союзпромбанка", говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Лицензия отозвана в связи с тем, что кредитная организация на соблюдала законы, регулирующие банковскую деятельность. По сообщению ЦБ у "Союзпромбанка" не было резервов на выплаты по ссуда. При этом, отмечают в Банке России, организация проводила сомнительные операции, связанные с выводом денег за рубеж.

В "Союзпромбанке" введена временная администрация. По величине активов банк по состоянию на 1 сентября занимал 592 место в банковской системе Российской Федерации.

Напомним, 22 сентября Банк России отозвал лицензии у столичных кредитных организации "Первый депозитный банк" и Спецсетьстройбанк.