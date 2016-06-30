Банки смогут взыскивать имущество должников без суда

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Банки получат возможность взыскивать имущество должников без суда. Такой закон приняли перед уходом на каникулы депутаты Госдумы. Закон был одобрен Советом Федерации 29 июня.

Документ дает право кредитным организациям обращаться напрямую к коллекторам, если заемщик не платит больше двух месяцев и неоднократно нарушал график.

Авторами поправок выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по собственности Сергеем Гавриловым.

Основанием для взыскания долга станет исполнительная надпись нотариуса на кредитном договоре. С этой надписью банки смогут обращаться напрямую к приставам.

По действующему законодательству, по исполнительной надписи нотариуса можно взыскать лишь задолженность по залоговому билету, который выдают ломбарды, а также по договорам хранения и проката. Нотариус совершает исполнительную надпись в отсутствие должника.

Согласно новому закону, исполнительная надпись фактически заменяет собой судебные решения о взыскании долга, и с ней банк может напрямую отправиться к приставам

21 июня Госдума приняла закон о регулировании деятельности коллекторов. Взысканием долгов разрешено заниматься только крупным кредитным организациям и профессиональным коллекторам, а микрофинансовым компаниям запретили вести такую деятельность.