Задолженность россиян перед банками не превышает 10% от ВВП - эксперт

Средний долг россиян перед банками равен трем месячным зарплатам

Задолженность россиян по необеспеченным кредитам перед финансовыми учреждениями не превышает 10% от ВВП. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов.

По его словам, москвичам и жителям области такой "гражданский дефолт" не грозит.

При этом средний долг россиян перед банками равен трем месячным зарплатам. Самый высокий показатель закредитованности в Калмыкии, Бурятии и Ульяновской области. Жители этих регионов в среднем должны банкам более четырех своих месячных зарплат.



Депутат Госдумы Виктор Климов отметил, что в России преобладают дорогие необеспеченные потребительские кредиты. К ноябрю объем розничных кредитов достиг 9,6 трлн рублей, увеличившись с начала года на 24,3%.

Получается, что каждый россиянин (включая пенсионеров, инвалидов и детей) должен банкам в среднем более 60 тысяч рублей, а рост закредитованности опережает рост доходов населения.

Основной риск высокой закредитованности в том, что подавляющая доля розничных займов - необеспеченные ссуды, считают эксперты.

Отметим, в странах Европы и в США долги населения намного выше, правда, половину кредитов там берут на жилье.