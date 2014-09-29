Банк "Народный кредит" перестал проводить платежи

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный банк "Народный кредит" не проводит платежи и ввел лимит на выдачу вкладов, сообщили M24.ru в кредитной организации.

При обращении в банк невозможно получить полную сумму вклада. Ежедневно "Народный кредит" выдает не более 25 тысяч рублей. При этом если вклад большой, то приходить в банк за деньгами придется несколько дней..

Кроме того, приостановлены переводы на банковские карты и счета других банков. В колл-центре банка не сообщили причин, из-за которых у "Народного кредита" возникли данные проблемы.

Банк "Народный кредит" основан в 1993 году как ООО КБ "Шарк", позднее он был переименован в "Башкредитрегионбанк". В 1999 году сменил название на "Народный кредит". В 2009 году в результате реорганизации преобразован в ОАО "Банк "Народный кредит". В 2011 году к нему были присоединен АКБ "БАНК ХАКАСИИ", преобразованный в филиалы "Хакасия" и "Красноярский".