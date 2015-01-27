Банк выплатит компенсацию клиентке, сломавшей руку на его крыльце

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Банк в Башкирии заплатит компенсацию клиентке, сломавшей руку на крыльце офиса кредитного учреждения, передает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2013 года. 51-летняя женщина выходила из банка, поскользнулась и получила серьезную травму руки.

По мнению суда, сотрудники не организовали уборку территории от снега и наледи, следовательно, пострадавшей необходимо компенсировать вынужденный прогул работы из-за травмы в течение трех месяцев.

В итоге банк обязали заплатить женщине 170 тысяч рублей. Ответчик не согласился с этим решением и обжаловал его, но высшая инстанция встала на сторону истицы.