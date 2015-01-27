Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

27 января 2015, 02:06

Мошенники в отделении банка пытались украсть 7,5 млн рублей

банки криминал аферы паспорта мошенничества

Фото: ТАСС

На востоке столицы полицейские задержали двух аферистов, пытавшихся снять с чужого банковского счета около 7,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В правоохранительные органы поступило сообщение о мошенничестве. По словам представителя одного из столичных банков, к ним в офис обратились двое неизвестных с целью снять с банковского счета их клиента по доверенности деньги в сумме около 7,5 млн рублей.

В ходе проверки документов, предоставленных данными гражданами, а именно нотариальной доверенности на снятие денежных средств, у сотрудников банка возникли сомнения в подлинности документа, после чего они обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в помещении банка. Ими оказались 64-летний безработный житель Московской области и 58-летний ранее судимый москвич.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать