Мошенники в отделении банка пытались украсть 7,5 млн рублей

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На востоке столицы полицейские задержали двух аферистов, пытавшихся снять с чужого банковского счета около 7,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В правоохранительные органы поступило сообщение о мошенничестве. По словам представителя одного из столичных банков, к ним в офис обратились двое неизвестных с целью снять с банковского счета их клиента по доверенности деньги в сумме около 7,5 млн рублей.

В ходе проверки документов, предоставленных данными гражданами, а именно нотариальной доверенности на снятие денежных средств, у сотрудников банка возникли сомнения в подлинности документа, после чего они обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в помещении банка. Ими оказались 64-летний безработный житель Московской области и 58-летний ранее судимый москвич.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.