Сегодня в СМИ: страховые компании и подземная ифраструктура

Visa не успеет перевести российский трафик на обработку в НСПК до 31 марта

Visa не успеет перевести российский трафик на обработку в Национальную систему платежных карт (НСПК) до 31 марта, сообщают "Ведомости". Уже сейчас участникам рынка очевидно, что к 1 апреля не успеть никому – ни НСПК, ни Visa, ни MasterCard.

Закон обязывает все международные платежные системы (МПС) передать внутрироссийские транзакции на обработку в НСПК до 31 марта. Если этого не будет сделано, платежная система уплачивает обеспечительный взнос, предупредил представитель ЦБ.

Московские власти будут бороться с дефицитом подземной инфраструктуры связи

Московское правительство будет развивать собственную подземную инфраструктуру связи с помощью городской программы благоустройства "Моя улица" и сдавать ее операторам в аренду, передают "Ведомости". Изначально планировалось прокладывать только магистральные каналы вдоль улиц, но, возможно, в рамках программы будет обустраиваться и внутриквартальная канализация. Затраты на строительство канализации – небольшая часть бюджета благоустройства улиц.

Госдума возвращает граждан к труду и обороне

Госдума 25 марта приняла в первом чтении законопроект, возвращающий действовавшую в СССР практику сдачи норм ГТО, передает "Коммерсант". По всей России создадут 200 спортклубов, где, к примеру, 40-летние граждане смогут сдать нормативы, подтянувшись на турнике пять раз и пробежав 2 километра за неполные девять минут. Власти обещают прибавлять несколько дней к отпуску гражданам, выполнившим требования ГТО, но эксперты считают это обещание неисполнимым.

В канале имени Москвы всплыли новые арестанты

В громком деле о хищении бюджетных средств при разработке плана реконструкции канала имени Москвы появился новый фигурант, сообщает "Коммерсант". Это директор проектно-изыскательного института "Облстройпроект" Владимир Старцев, являвшийся генеральным проектировщиком реконструкции. Ранее под стражу был взят и один из подрядчиков, глава "Научно-производственного предприятия "Фортэкс"" Дмитрий Аршанский. А на днях был арестован адвокат Александр Ицхакович, который, по данным чекистов, за $2,2 млн обещал фигурантам дела добиться его прекращения.

Банки обманывают клиентов, привлекая средства на фиктивные депозиты

Банки обманывают клиентов, привлекая средства на фиктивные депозиты, пишет "Российская газета". За 2014 год инспекторы обнаружили в российских банках 9,5 тысяч фиктивных вкладов, из которых клиенты могли при отзыве лицензий у кредитных организаций незаконно получить по страховке 3,7 миллиардов рублей.

Вкладчики не всегда становятся инициаторами такого обмана: чаще всего на подобный риск идет банк, скрывая свои вложения в инвестиционную деятельность от регулятора или клиента. При этом по итогам 2014 года объемы счетов квазивкладчиков уменьшились на четверть.

Страховые компании переживают последствия кризиса

Страховые компании переживают последствия кризиса, сообщает РБК. Разброс тарифов на страхование каско вырос, купить страховку без франшизы становится все сложнее. В прошлом году страхование каско, по данным страховой группы "Уралсиб", подорожало в среднем на 40%.

Причин роста цен несколько. Девальвация рубля привела к увеличению стоимости ремонта — выросли цены на запчасти для иномарок. Кроме того, страховщиков подкосил рост судебных издержек. С середины 2013 года клиенты страховых компаний находятся под защитой закона "О защите прав потребителей". Это привело к значительному увеличению числа судебных разбирательств особенно по автострахованию, а суды в этих спорах чаще всего становятся на сторону клиентов.