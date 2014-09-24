Япония расширила санкции в отношении России

Фото: ИТАР-ТАСС

Японское правительство приняло решение расширить санкции против России. Под ограничительные меры попали несколько финансовых организаций.

Как сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на представителя МИД Японии, санкции коснулись Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка, Газпромбанка и Россельхозбанка. Кроме того, японскими властями был ограничен экспорт оружия в Россию.

Первые санкции к России Япония ввела в марте 2014 года, присоединившись к другим западным государствам. С тех пор японские власти трижды расширяли санкционные списки, но они не затрагивали целые сектора российской экономики.

В свою очередь, в августе Россия ввела ряд ограничений в качестве ответных санкций, среди которых запрет въезда определенного списка граждан из Японии.

Напомним, 12 сентября власти США ввели новые санкции в отношении российских банков и нефтяных компаний. В частности, санкции коснулись Сбербанка, "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Роснефти", а также "Газпрома", "Газпром Нефти" и "Сургутнефтегаза". Новые санкции США запрещают финансовым учреждениям, лицам и компаниям, попавшим в список, брать кредиты у американских банков на срок свыше 30 дней.

В тот же день новые санкции против России ввел Евросоюз. Меры расширяют принятые ранее санкции, касающиеся доступа к рынкам капитала, оборонной сферы, "чувствительных технологий" (технологий поиска и извлечения сланцевой нефти, а также нефтебурения на арктическом шельфе) и товаров двойного назначения. В санкционный список попали "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть".