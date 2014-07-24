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Экономика

24 июля 2014, 17:09

Более 90% кредитов берут на погашение прежних задолженностей - Росстат

банки экономика кредиты Константин Цыганков

У россиян участились просрочки по кредитам - эксперт

Более 90% взятых россиянами кредитов уходит на погашение их прежней задолженности, сообщает радио "Москва FM" со ссылкой на данные Центробанка и Росстата. Потребительское кредитование почти перестало поддерживать экономику. Население приносит в банки все меньше денег и все менее активно берет кредиты.

"Просрочка по кредитам теперь появляется гораздо быстрее и чаще, чем раньше. Если раньше первая просрочка возникала месяцев через восемь в среднем, то теперь она возникает месяца через четыре", - рассказал в эфире радиостанции экономический обозреватель Константин Цыганков.

По его словам, здесь сказывается экономическая ситуация и доходы населения, которые остались на прежнем уровне, а покупательская способность снизилась из-за инфляции и роста цен.

"Россияне находятся в безденежном положении, им приходится пользоваться заемными средствами, брать кредиты. Ставки по кредитам довольно высокие, расплачиваться не всегда получается и приходится реструктуризировать свою задолженность", - добавил Цыганков.

Напомним, что с 1 июля изменились правила пользования потребительскими кредитами. Заемщики смогут отказаться от кредитов: от нецелевого в течение двух недель, от целевого - в течение месяца. Правда, им придется заплатить проценты за пользование деньгами.

Кроме того, внесены поправки в закон о защите прав потребителей. Если товар, на который брался кредит, оказался некачественным, и покупатель его возвращает, магазин должен выплатить проценты банку. Начать возвращать деньги продавец должен будет со следующего дня после возврата товара.

Сюжет: Просто о сложном: экономика с Константином Цыганковым

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