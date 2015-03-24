ЦБ отозвал лицензию у столичного "Конгресс-банка"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Банк России отозвал лицензию у московского "Конгресс-банка", сообщает пресс-служба ЦБ.

По мнению Центробанка, организация допускала нарушения банковского законодательства и нормативных актов. В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

Банк основан в 1993 году. Организация осуществляет все виды банковских операций. Однако стоит отметить, что банк не участвует в системе страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов "Конгресс-банк" занимал 800 место в банковской системе РФ.

Отметим, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.