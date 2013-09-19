Центробанк отозвал лицензии у трех коммерческих банков

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк России отозвал лицензии у трех кредитных организаций. Причиной такого решения стало несоблюдение банками законодательства в кредитной сфере.

Лицензий лишились "Трансинвестбанк", "Бизнесбанк" и банк "Басманный", сообщает пресс-служба Центробанка России.

Первая из кредитных организаций в приведенном выше списке лишена лицензии за чрезмерно рискованную, по мнению регулятора, кредитную политику и большое количество сомнительных операций клиентов банка, которые, в том числе, выводили деньги за границу.

"Бизнесбанк" был лишен права осуществлять банковскую деятельность из-за крупной недостачи денежных средств в кассе, а "Басманный" не соблюдал ограничения на проведение кредитных операций.

Лишенные лицензий банки были участниками системы страхования вкладов. Таким образом, клиенты могут расссчитывать на страховое возмещение сумм по вкладам в размере до 700 тысяч рублей.