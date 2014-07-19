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Происшествия

19 июля 2014, 12:50

Дело о хищении у столичного банка 20 млн рублей передано в суд

банки криминал следствие уголовные дела кредиты суды мошенничества

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи МВД передали в суд дело о хищении у крупного банка 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Как уточняют в МВД, дело будет рассматривать Преображенский суд.

Напомним, по версии следствия, в 2006 году обвиняемый, предоставив поддельные документы о доходах, получил кредит в одном из банков якобы на покупку квартиры. Сумма кредита составила 900 тысяч долларов. Деньги он не стал тратить на приобретение недвижимости, а подал в банк заявление с просьбой заменить квартиру на земельный участок стоимостью 417 тысяч долларов.

При этом обвиняемый скрыл тот факт, что участок был ему подарен. Для этого он изготовил поддельный договор купли-продажи.

Чтобы создать видимость законности сделки, он выплатил по кредиту 3,6 миллионов рублей, а оставшуюся разницу в 20,4 миллиона присвоил себе.

В 2011 году было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", а в ноябре 2013 года фигурант был пойман сотрудниками уголовного розыска.

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