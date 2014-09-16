Форма поиска по сайту

16 сентября 2014, 08:51

Экономика

ЦБ отозвал лицензию у столичных "ИнтрастБанка" и "Банк24.ру"

Фото: M24.ru

Центробанк России отозвал лицензию у столичных "ИнтрастБанка" и "Банк24.ру", сообщает пресс-служба регулятора.

По мнению ЦБ, оба кредитных учреждения не обеспечивали исполнение обязательств перед кредиторами, а правила внутреннего контроля организаций не соответствовали требованиям закона. Также банки, по мнению регулятора, были вовлечены в проведение сомнительных безналичных операций.

Отметим, что вклады "ИнтрастБанка" и "Банк24.ру" были застрахованы в АСВ, поэтому вкладчики получат 100% суммы всех депозитов, но не больше 700 тысяч рублей. Если вклады клиента превышали эту цифру, то сумма будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.

Сюжет: Отзыв лицензии у банков
банки Центробанк Отзыв лицензий АСВ

