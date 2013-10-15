В Швейцарии отменят банковскую тайну

Фото: ИТАР-ТАСС

Швейцария стала 58-й страной, которая подписала Конвенцию о взаимном административном содействии по налоговым вопросам. Это позволит вести активную борьбу с налоговыми уклонистами.

Подписанная конвенция предполагает все формы взаимной помощи по налоговым вопросам: предоставление информации по срочному и предварительному запросу и сотрудничество в части налоговых проверок при соблюдении прав налогоплательщиков, говорится в пресс-релизе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ОЭСР предполагают, что позже Швейцария подпишет соглашение об автоматическом обмене данными вкладчиков.