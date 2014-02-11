Форма поиска по сайту

11 февраля 2014, 11:40

Экономика

Банки временно приостановили работу с платежной системой Migom

Фото: ИТАР-ТАСС

Банки-партнеры приостановили свою деятельность в рамках платежной системы Migom, являющейся оператором системы денежных переводов. Еще в среду система прекратила выдачу наличных во всех городах России, сейчас не действует и функция отправки переводов.

"На данный момент банки приостановили свою работу, но это временно", - рассказали М24.ru в колл-центре НКО ЗАО "Мигом". О сроках возобновления работы не сообщается.

По данным агентства "Интерфакс", банки-партнеры решили приостановить операции с Migom из-за отзыва лицензии у "Евротраста", который является расчетным банком платежной системы.

Напомним, утром 11 февраля Центробанк объявил о лишении лицензии "Евротрастбанка" и "ЛИНК-банка". Вклады обоих застрахованы в системе АСВ.

банки лицензии Migom

Главное

