Центробанк отозвал лицензии у двух столичных банков

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Центробанк России отозвал лицензии у двух столичных банков - "Аскания Траст" и "КИП-БАНК", говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Компании не соблюдали федеральные законы и нормативные акты Банка России. Кроме того, "Аскания Траст" не могла удовлетворить требования кредиторов, а руководители и собственники компании не предприняли необходимых мер для того, чтобы исправить ситуацию. В то же время "КИП-БАНК" лишился лицензии за то, что с начала прошлого года проводил сомнительные операции, общий объем которых превысил 57 миллиардов рублей.

История вопроса: банки "Аскания Траст" и "КИП-БАНК" Банк "Аскания Траст" - один из старейших российских банков, он существовал с 1990 года. Компания оказывала полный спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам, а также кредитным организациям. Банк, являющийся участником страхования вкладов, по величине активов на 1 июля этого года занимал 727 место в банковской системе РФ. Как сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам банка "Аскания Траст" начнутся не позднее 22 августа - один из старейших российских банков, он существовал с 1990 года. Компания оказывала полный спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам, а также кредитным организациям. Банк, являющийся участником страхования вкладов, по величине активов на 1 июля этого года занимал 727 место в банковской системе РФ. Как сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам банка "Аскания Траст" начнутся не позднее 22 августа "КИП-БАНК" по величине активов занимал 688 место. Главным направлением этой организации являлось коммерческое кредитование. Весной этого года компания решила объединиться с другим столичным банком - Союзпромбанком, а также двумя расчетными небанковскими кредитными организациями - "Центр межбанковских расчетов" и "Расчетный банковский центр". Компания, создаваемая путем слияния четырех организаций, должна была получить название "Бизнеспромбанк".



Кроме двух московских банков, Центробанк в пятницу лишил лицензии белгородский Северинвестбанк. По данным ЦБ, банк проводил "высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности".