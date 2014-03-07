Форма поиска по сайту

07 марта 2014, 11:56

Экономика

АСВ поможет Москомприватбанку избежать банкротства

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк принял решение о санации (оздоровлении) Москомприватбанка с участием агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Как сообщает пресс-служба регулятора, агентству будет на время передано право управления кредитной организацией. При этом полномочия акционеров Москомприватбанка, связанные с участием в уставном капитале, и полномочия органов управления приостановлены.

В ЦБ отмечают, что банк продолжит работать в обычном режиме и все клиенты смогут воспользоваться его услугами.

"Санация Москомприватбанка обеспечит бесперебойное обслуживание клиентов", - уточняет Центробанк.

Эксперты связывают оздоровление банка с ситуацией в Киеве – Москомприватбанк является российской "дочкой" украинского Приватбанка.

