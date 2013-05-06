Как получить кредит в банке?

Чтобы получить кредит в банке, необходимо определить требующуюся вам сумму денег, выбрать коммерческий банк, проконсультироваться со специалистом банка, подобрать программу кредитования и оформить кредит.

При этом заемщик должен иметь постоянную прописку, справку с места работы, не иметь просроченных кредитов, быть платежеспособным и старше 18 лет, кредит необходимо погасить до 65-75 лет.

В 80 процентах случаев причиной отказа в выдаче кредита становится плохая кредитная история. Кредитная история это уникальная финансовая история отношений между банком и заемщиком. Она состоит из трех частей: идентификационные данные; информация о финансовых обязательствах; источник формирования кредитной истории, ее пользователи.

Чтобы получить свою кредитную историю, сначала нужно узнать ее местонахождения, для этого понадобится подать заявление в Центральный каталог кредитных историй. Затем нужно получить список кредитных бюро и написать заявление о получении кредитной истории в бюро. После этого в течение 10 дней кредитная история будет выдана.

Существует два основных способа получить информацию из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ):



С использованием кода субъекта кредитной истории (сформировать код можно при заключении договора займа)

Без использования кода субъекта кредитной истории (через банк, бюро кредитных историй, почтовую службу, нотариуса)

Если от ЦККИ вы получили ответ "Информация не найдена. Уточните реквизиты запроса", это означает, что либо у вас нет кредитной истории, либо вы допустили ошибку при указании личных данных. Кроме того, возможно, что ваша кредитная история сформирована на другой документ, удостоверяющий личность. При двух последних вариантах нужно заново послать запрос в ЦККИ.

Граждане имеют право требовать внесения достоверной информации в кредитную историю через суд.

Чтобы исправить кредитную историю, нужно заполнить запрос на оспаривание информации в кредитной истории, нотариально заверить свою подпись на заполненном запросе и направить его в ОАО "Национальное бюро кредитных историй" по адресу (121069. г.Москва, Скатерный переулок, д 20/1/). Затем - получить отчет о результатах проверки сведений в течение месяца.