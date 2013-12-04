Сотрудница банка пойдет под суд за хищение 400 тысяч рублей

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Таганская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении сотрудницы столичного банка Ирины Большаковой. Она обвиняется в краже 400 тысяч рублей у клиентов и у самого кредитного учреждения.

По данным надзорного ведомства, Большакова в период с мая по июль 2013 года, являясь специалистом по обслуживанию частных лиц и имея доступ к счетам вкладчиков, перечисляла деньги на свой лицевой счет, открытый в том же банке.

Кроме того сотрудница банка без их ведома оформляла на них кредитные карты с лимитом от 70 до 150 тысяч рублей, с которых потом снимала деньги в банкоматах.

В результате действий мошенницы вкладчикам был причинен ущерб в размере более 60 тысяч рублей, а самому банку - на сумму более 350 тысяч.

Обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.