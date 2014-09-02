Иск о банкротстве московского "Юникорбанка" суд рассмотрит 17 сентября

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Арбитражный суд Москвы рассмотрит 17 сентября заявление Центрального банка о признании банкротом столичного "Юникорбанка", сообщает РАПСИ.

Напомним, что Центробанк 25 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Юникорбанка", который являются участником системы страхования вкладов.

По информации регулятора, "Юникорбанк" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности, то есть банкротства.

При этом в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, "Юникорбанк" не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

Также банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам, а также в схемы по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в 2013-2014 годах составил более 21 миллиарда рублей.