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Происшествия

02 июля 2012, 11:20

Мужчина открыл стрельбу в отделении Сбербанка

банки криминал ограбления

На улице Новаторов было совершено ограбление офиса Сбербанка, а видео с камер наблюдения позволит опознать преступника

Неизвестный открыл стрельбу в отделении Сбербанка на юго-западе Москвы, после чего бросил в помещении муляж бомбы и похитил около 200 тыс. рублей. Ведется розыск преступника.

Инцидент произошел в понедельник утром в отделении банка на улице Новаторов. В помещение забежал мужчина в костюме, дважды выстрелил из пистолета в потолок, затем бросил на пол сумку с проводами потребовал у кассира деньги. Первоначально данных об ограблении не поступало. По более поздним сведениям, сумма похищенного составила порядка 200 тыс. рублей.

Пострадавших при инциденте нет, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Посетители и сотрудники банковского учреждения были эвакуированы. На место происшествия вызваны оперативные службы.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Московского банка Сбербанка России. "Сотрудники в рамках происшествия действовали согласно инструкции, никто не пострадал", – отметил представитель банка.

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